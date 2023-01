"Somos más los buenos": estudiantes confrontaron a encapuchados en marcha por la universidad pública

Se opusieron a que pintaran paredes con grafitis. El gesto de los jóvenes se hizo viral en redes sociales.

“Somos estudiantes, no delincuentes”, es el mensaje que ellos quieren enviar.

Publicidad

En el video, compartido en Instagram, se escucha a uno de los jóvenes diciéndole a una encapuchada: “Si tú no me muestras tu rostro, no te voy a tratar con el respeto que me estás pidiendo”.

Tras un intercambio de palabras, se ve a la encapuchada irse entre gritos de “¡sin grafitis!”.

De acuerdo con Camilo Forero, administrador del grupo donde se compartió el video, lo que buscan es “demostrar que somos más los buenos, que el movimiento estudiantil no es así, que luchamos por nuestros derechos, pero sin actos vandálicos”.

Publicidad

El miércoles tuvo lugar una segunda jornada de manifestaciones estudiantiles por la universidad pública en Colombia.