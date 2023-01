¿Son fiables los datos sobre medición de calidad del aire en Bogotá?

Ambientalistas critican las fallas que en las últimas semanas se han presentado en las estaciones de monitoreo. Distrito da un parte de tranquilidad.

“Yo veo que la red está muy mal gestionada, que no es confiable y veo que en los momentos más críticos es cuando más falla”, dice el ambientalista Daniel Bernal.

Y añade que con este precedente se dificulta la toma decisiones correctas para el ambiente de los bogotanos.

“Si tú no sabes si estas midiendo bien o mal la calidad del aire, no tienes un diagnóstico serio para saber cómo manejarlo, qué alertas generar y cómo los ciudadanos deben comportarse ante ello”, añade Bernal.

Entre tanto, la Secretaría de Ambiente de Bogotá le salió al pasó a las críticas y explicó a qué se debieron las fallas.

“Sí, efectivamente, tuvimos dos fallas en la salida, en el portal web que es el que permite a la gente consultar los datos. Esto principalmente el día viernes, por una saturación del sistema. Es similar como cuando muchas personas llaman al mismo tiempo cerca de una estación de telefonía celular y hay unas que salen y otras que no”, indica Óscar López, subsecretario de Ambiente.

El funcionario entregó un parte de tranquilidad por este percance. Para él, las cifras no tienen inconsistencias.

En este momento las 13 estaciones de monitoreo en Bogotá están activas. Y se van a instalar 3 más en Suba, Usme y Fontibón.

