"Son los mismos": víctima de ladrones de motos los reconoció tras verlos en el noticiero

Un hombre aseguró haber identificado a los ladrones de motos que le dispararon y robaron su vehículo luego de verlos en una emisión de Noticias Caracol. Serían los mismos delincuentes que abrieron fuego al hurtar a Jorge Rodríguez esta semana en la localidad de Kennedy .

“Yo evidencié que son los mismos sujetos que me dispararon a mí. Es la misma moto, los mismos tipos y puedo identificar la misma arma”, manifestó este ciudadano.

Los criminales tenían la misma vestimenta y actuaron de la misma manera durante el robo a Rodríguez, eso llamó la atención de este hombre.

“Cómo está identificado en el otro video, tiene el morral, el conductor tiene las mismas zapatillas que vi en el momento que me dispararon a mí”, declaró este sobreviviente. “Son los mismos, la misma arma y la misma moto, de bajo cilindraje”, añadió.

A este individuo, de 32 años, le dispararon dos veces, una en la cara que provocó que perdiera la visión en un ojo. La bala continúa alojada en su pómulo izquierdo.

Ahora tiene pendiente una cirugía en la córnea. Este hombre indica que no sabe cómo sobrevivió.

“Dios me está dando una segunda oportunidad porque me dijeron los médicos que si me hubieran disparado más arriba o más abajo hubiera perdido mi vida”, confesó.

Este sería el segundo caso en menos de una semana de los mismo delincuentes. La situación es preocupante, en vista de que en diciembre de 2020, 374 motocicletas fueron hurtadas en la capital.