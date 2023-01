Sorprendente giro en investigación por asesinato del intendente Giovany Patiño

El uniformado y su compañero, al parecer, no intentaron detener la camioneta. Es más, esta no habría sido robada. ¿Quién y por qué lo mataron?

Las autoridades han logrado establecer que el carro encontrado en una bodega del barrio Gaitán no estaba reportado como hurtado, sino que pertenece a las personas que le dispararon al intendente Giovany Patiño la madrugada del miércoles en Bogotá.

El automotor, según cámaras de seguridad, fue sacado del sitio minutos antes del atentado y, en el momento que pretendía tomar la calle 80, se encontró con los dos policías a bordo de la moto.

Se dice, y así lo analizan agentes de asuntos internos, que posiblemente el intendente y el patrullero que iba manejando la motocicleta nunca intentaron detener la camioneta, sino que los criminales les dispararon cuando se percataron de que estaban al costado izquierdo.

Además, se estudia el porqué Patiño, que estaba como oficial de supervisión en la zona de Barrios Unidos, iba en moto y no en carro, como suelen hacerlo cuando realizan esta tarea en la Policía.

En la casa donde encontraron la camioneta desde donde le habrían disparado al uniformado, al que solo le faltaban dos meses para pensionarse, se hallaban dos jóvenes que presuntamente servían como campaneros para abrir las puertas luego de que los ocupantes del vehículo cometieran algún delito.

De acuerdo con los investigadores, el día del atentado lo hicieron así y, en menos de tres minutos, escondieron el carro en la bodega, donde las autoridades encontraron computadores, celulares y tabletas, aparentemente robados.

Así mismo, se investiga si la muerte de Patiño se enmarca en un plan pistola en Bogotá, pues ya son cinco los agentes muertos y la noche del jueves atentaron contra los uniformados del CAI Guaymaral.

Vea más de este caso:

Primera captura en investigación por crimen del policía Eder Geovany Patiño