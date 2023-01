Su novio la cortó 18 veces con un bisturí porque dijo no a propuesta de matrimonio

Diana Luna asegura que le tocó hacerse la muerta para que el agresor, quien ahora tiene por casa por cárcel, dejara de atacarla.

Según la víctima, así sucedió todo: “Me llevó a un potrero, sacándome las argollas, proponiéndome matrimonio, le dije que no y él me agredió, me dio varias puñaladas con un bisturí y una segueta”.

Tras el brutal ataque, la mujer fue ingresada de urgencias al Hospital de El Tunal.

“Diana llegó con múltiples heridas en cara, más de 14 heridas con arma cortopunzante, heridas en dorso, en abdomen, en la espalda, en las manos”, afirmó Marco Salazar, jefe de cirugía del centro médico, ubicado en el sur de Bogotá.

Ahora Diana se encuentra en rehabilitación, mientras su expareja goza del beneficio de detención domiciliaria.

