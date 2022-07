Superintendencia de Notariado, en el ojo del huracán por posible venta de un megapredio en Bogotá

La Superintendencia de Notariado y Registro está en el ojo del huracán luego de que la unidad investigativa del diario El Tiempo revelara detalles sobre la presunta venta de un megapredio perteneciente a la entidad y que, según las fuentes consultadas por el medio de comunicación, se vendería antes del nuevo gobierno.

Ubicado frente a la Fiscalía General de la Nación y muy cerca al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Bogotá, un megapredio conocido como "el lote diamante" es propiedad de la Superintendencia de Notariado y Registro y tiene instalado un aviso de "se vende" desde el pasado 22 de junio.

De acuerdo con la unidad investigativa del diario El Tiempo, el propósito de la entidad es venderlo antes de que Gustavo Petro se posesione como presidente de Colombia, como lo advierten el senador Gabriel Vallejo y Dehiby Villamizar, presidente del Sindicato Nacional del Supernotariado (Sintranore).

Tras la denuncia, el presidente electo, Gustavo Petro, reaccionó a través de su cuenta de Twitter.

“Le pido a la Procuraduría iniciar investigación sobre la subasta de este lote en una de las áreas más valorizadas de la ciudad por la Superintendencia de Notariado y la posibilidad de una subasta por más de un billón de pesos de bienes en extinción de dominio de la SAE y CISA", trinó Petro.

Noticias Caracol consultó con la superintendente de Notariado Fernanda García sobre el futuro del predio. Ella respondió que efectivamente el lote está a la venta, pero que aún no hay comprador.

“Nosotros no queríamos perder el inmueble ni tampoco entregarlo, sino ponerlo o producirlo o que se vendiera para no perderlo y, en este momento, el lote no se ha vendido, no hay un comprador. Y no solamente eso, cuando se venda, conforme el cronograma de la inmobiliaria de Cundinamarca, no le va a corresponder el presupuesto a este gobierno”, declaró Fernanda García.

Es que, según un documento sobre el cronograma del proceso, si se llega a dar la venta del predio, será hasta el 24 de agosto cuando se firme la promesa de compraventa y el 23 de septiembre se radicaría la escritura pública.

“En este momento nosotros tenemos que hacerle frente a un sistema de información registral que tiene que empezar un proceso de digitalización para evitar en las regiones el robo de la tierra. Tenemos que hacer mantenimiento de VSCO y aire acondicionado y sistemas de información registral, necesitamos intervenir más de 102 oficinas en infraestructura porque están en estado deplorable”, agregó la superintendente García.

Mientras, el lote que representa cerca de 1.800 millones de pesos de predial permanece a la venta. El sindicato solicita que sean aclarados los manejos del presupuesto anual de la entidad y que debería sí o sí construirse la sede principal de la Superintendencia de Notariado y Registro.