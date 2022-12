Supuesta cómplice en robo de costosa bicicleta, cuya imagen se hizo viral, será denunciada

Así lo dijo el dueño del vehículo que vale más de $3.000.000. Al ser sorprendida, ella corrió en tacones, cruzó la vía Cajicá - Chía y saltó sobre un barranco.

“Yo salté por la viga detrás de ella y la cogí cuando había bajado”, declaró un comerciante del sector donde se produjo el robo.

Cuando la mujer se vio perdida, pidió que no llamaran a la Policía y se ofreció a entregar la bicicleta. Para eso inició una serie de llamadas, al parecer a su cómplice.

“Ya le devuelvo la bicicleta”, decía la supuesta delincuente mientras buscaba tranquilizar al propietario.

“El chino no me pone el denuncio si se le entrega la bicicleta. ¡No me grabe!”, dice la sospechosa mientras era registrada en video por varios testigos.



Qué tal esta hampona tan cínica. "Tranquilo, ya se la devuelvo", dice cuando se ve acorralada después de ayudar a robarse una bicicleta en Chía. pic.twitter.com/QFhcMl9Edp— Carolina (@Caromunozb) 24 de febrero de 2018

Finalmente la cicla fue devuelta, pero su propietario anunció que pese a ello procederá a denunciar el delito.