Suspenden a policía que lanzó gas contra personas en condición de discapacidad

“Incurrió en un comportamiento individual, que no está acorde a protocolos establecidos y en ningún momento fue ordenado por los superiores”, insiste la Policía.

La institución reiteró que lo ocurrido el pasado 19 de abril en la Plaza de Bolívar, centro de Bogotá, fue un hecho aislado y no el producto de una política policial.

A través de un comunicado, la Policía informó que, tras la investigación que se abrió por el caso, se “determinó suspender al uniformado de su cargo, lo que implica la inhabilidad de ejercer funciones públicas y sin derecho a una remuneración salarial”.

El pasado miércoles, un grupo de personas en condición de discapacidad realizaba una protesta autorizada en la Plaza de Bolívar en contra de la reducción de subsidios de transporte y alimentación para esa población.

En medio de la manifestación, un uniformado de la fuerza disponible activó un gas lacrimógeno que terminó afectando incluso a niños, lo que generó una ola de rechazo en redes sociales.

¿Quién responde por gas que policía lanzó a niños en condición de... El alcalde Enrique Peñalosa, que inicialmente habló de una posible activación accidental del artefacto, luego trinó: “Se estableció que uso de gases lacrimógenos en la Plaza de Bolívar no fue accidental. Lamento lo sucedido. Haré seguimiento a investigación”.

Este viernes, la Policía recalcó “su rechazo por estas acciones individuales” y dijo que se solidariza con las familias y personas afectadas.

Con relación a los hechos ocurridos el día 19 de abril de 2017 en la Plaza de Bolívar, nos permitimos informar a la opinión pública que: pic.twitter.com/W5mi57u9sl — BG. Oscar Antonio Gómez Heredia (@PoliciaBogota) April 21, 2017