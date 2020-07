Suspenden dos proyectos mineros en Ciudad Bolívar que estarían afectando recursos naturales

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, suspendió dos proyectos mineros que están ubicados en zona rural de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, mientras se investiga si podrían haber afectado yacimientos de agua, suelos y bosques.

Entre tanto, los habitantes de las vereda Mochuelo, Rincón, y Quiba Baja han denunciado que una de las dos compañías (Minergroup y Constriturar) se han tragado, “literalmente”, la loma.

Lo que la CAR ha dicho es que ninguno de los dos títulos mineros ha cumplido con el plan de manejo ambiental.

“Lo que hemos hecho es imponer las medidas preventivas a cualquier actividad que pueda generar una afectación a los recursos naturales. Estamos haciendo vigilancia constante. Hemos compulsado copias a las autoridades penales, a la Fiscalía, y nos hemos constituido como víctimas en eventuales procesos, porque cualquier afectación a recurso natural puede estar tipificado también como un delito ambiental”, explicó Camilo Ferrer, director jurídico de la CAR.

Mediante una serie de informes técnicos, la CAR describió cada daño ambiental que han generado ambos proyectos mineros al sur de la ciudad. Entre ellos están los siguientes:

CANTERA BELLAVISTA O CONSTRITURAR: Han aumentado los impactos ambientales que en un principio se creían poco relevantes, entre ellos los impactos visuales y paisajísticos, sobre el componente atmosférico y sobre el componente social.

Han aumentado los impactos ambientales que en un principio se creían poco relevantes, entre ellos los impactos visuales y paisajísticos, sobre el componente atmosférico y sobre el componente social. CANTERA VILLA PAULA O MINERGROUP: Al interior del título minero se presentan algunos relictos de bosque nativo, los cuales son cada vez más escasos en la Sabana de Bogotá y que tienen una gran importancia ecológica, por lo cual es necesario su conservación, lo que obliga a replantear las áreas a intervenir.

“Son parte de nuestros principios probatorios y de la información que tenemos sobre el expediente o dentro del expediente. Estos informes pueden ser controvertidos, obviamente, por el titular de estas actividades mineras”, anotó Ferrer.

Así las cosas, los habitantes de la vereda Mochuelo, sector Rincón, aseguran que los daños ambientales ocasionados en su zona ya no tienen cómo repararse y que las problemáticas sociales debido al mal manejo ambiental de estos títulos mineros, en especial de Constriturar, se han salido de control.

“Es totalmente visible el daño ambiental que se está cometiendo sobre los 3.000 metros de altura: La polución, las explosiones, las aguas (...) Acabó con todas las aguas naturales, el camino de herradura, nos tienen amenazados en este momento, se han desplazado. Ante la Fiscalía ya hay unas denuncias, ante la CAR, pero ningún ente ha venido a colaborarnos”, explico un habitante que prefiere reservar su identidad.

“Allá, donde se observan, es la casa mía. Me tocó dejarla abandonada, ahí me tocó dejar los animales, todo abandonado, porque no hacen sino echar disparos en la noche y tratar mal a la gente, insultarnos, que nos van a matar”, denunció Omar Enrique Velásquez, desplazado de Mochuelo.

Cabe resaltar que en la localidad de Ciudad Bolívar actualmente, y mediante el POT, están permitidas las actividades mineras.

Por otra parte, la CAR espera decidir en menos de dos meses si se revoca o no los planes de manejo ambiental de Constriturar o Minergroup.

Finalmente, la comunidad anhela una respuesta inmediata por parte de la Administración Distrital y todas las autoridades ambientales para que intervengan definitivamente en estos proyectos en su localidad.