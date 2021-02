Tatarabuela que recibió vacuna COVID cree que quienes no se cuidan “no tienen amor a la vida”

En Bogotá, más de 500 adultos mayores de 80 años han recibido la vacuna COVID-19 y Leonor García es una de esas personas.

Esta nonagenaria habitualmente se levanta a las nueve de la mañana, pero este jueves se despertó a las cinco para alistarse e ir al hospital donde sería inmunizada contra el coronavirus.

Mientras emprendía su viaje afirmó sentir “mucha felicidad, tengo muchas buenas esperanzas de seguir viviendo si me ponen la vacuna”.

No sabía qué dosis iba a recibir, pero tenía claro qué empresas las han desarrollado: “hay como tres o cuatro marcas, Johnson & Johnson, Pfizer, la china y hay otras marcas, pero quién sabe cuáles serán las mejores”.

Leonor tiene 5 hijos, 16 nietos, 31 bisnietos y 21 tataranietos y por eso ha sido difícil no poder estar cerca de la mayoría “para no contagiarse uno, y entonces vive todo encerrado y con miedo de que venga alguien y lo contagie. Ya no se puede ni siquiera besar”.

Marlén García, quien vela por su mamá, dice que la mayor parte del tiempo ha tenido “que ponerla en una ventana para que le dé el aire”.

“Ella duró tres meses completamente encerrada. Ella salió como hasta los seis meses para ir a una cita médica, fueron seis meses sin salir a nada”, señaló.

Leonor extraña ir de paseo a los termales con su familia, pero es consciente de lo que enfrenta el planeta por el coronavirus y reflexiona sobre los que no le dan importancia a la enfermedad:

Ay, pobre gente, eso es mucho descuido o no tienen amor a la vida.

Ahora que hace parte los que han recibido la vacuna COVID-19 en Colombia, les pide a los ciudadanos no creer que “ya quedó curado, hay que seguirse cuidando. Yo le aconsejo a la gente que se mande vacunar lo más pronto posible, antes de que el virus los corone”.

Según la Alcaldía de Bogotá, quienes estén en hogares de protección serán vacunados en esos lugares, pero quienes estén en sus casas deberán ir hasta los centros de salud para la inmunización.