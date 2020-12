Taxi obligó a pasajera a bajarse del carro porque esta le pidió ponerse bien el tapabocas

Como suele hacerlo a diario, Patricia García tomó un servicio de taxi en el centro de Bogotá. Sin embargo, cuando abordó el vehículo, según cuenta, el conductor no portaba tapabocas, elemento clave para protegerse del coronavirus COVID-19 , y se presentó una incómoda situación.

“El señor no tenía el tapabocas puesto, estaba hablando por celular. Cuando colgó le pedí el favor que se pusiera el tapabocas y me dijo: ‘yo no utilizo eso’”, aseguró Patricia.

Pero eso no fue todo, el taxista, identificado como Carlos Fabián Lozano, también la sorprendió con otro comentario.

“Tenga fe en Dios y pídale a Dios que no le vaya a dar eso. Mientras yo no le estornude allá encima de usted... Tenga cuidado con las manijas”, le dijo.

Patricia afirmó que el conductor incluso le pidió que se bajara tras su solicitud sobre el tapabocas, a lo que ella accedió. Antes de descender del vehículo, el chofer la volvió a impresionar con sus frases.

“Entonces dijo: ‘sabes qué: todo el mundo se tiene que morir de algo y yo estoy aburrido de la vida’”, señaló la ciudadana.

Tras ser el blanco de críticas y el llamado de atención de su empresa, el taxista, arrepentido y ahora sí usando el tapabocas, pidió excusas.

“Ahora entiendo que debo reflexionar, estamos en una pandemia y debo respetar desde mi autocuidado”, expresó.

Taxis Libres, empresa a la que está afiliado el conductor, dejó claro que el tapabocas es de uso obligatorio en todas sus unidades.

Justamente una de las primeras víctimas del COVID-19 en Colombia fue un taxista que transportó pasajeros en Cartagena, de los que no sabía si eran portadores del mortal virus.

Según el Ministerio de Salud, el gremio de los taxistas ha sido uno de los más afectados por la pandemia.