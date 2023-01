Taxista atropelló a ciclista, lo llevó al hospital, lo abandonó y se llevó su bicicleta

El conductor ni siquiera presentó el SOAT para cubrir los gastos médicos de Juan Carlos Ruiz, quien pide que le devuelvan su medio de transporte en Bogotá.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida 68 con calle 3.

“Sentí que caí encima del capó y del parabrisas y caí al suelo y duré inconsciente como dos minutos. No sentía nada y medio pude reaccionar, y lo primero que hice fue como buscar el celular para llamar”, recuerda Ruiz sobre el incidente.

Agradeció a unos motociclistas que rodearon al taxi y le ayudaron a subir al vehículo para que lo trasladaran a un centro médico.

El taxista “me llevó a la San Rafael, ahí me dejó en urgencias, me dijo que me bajara y que me atendieran y se fugó, se me llevó la cicla también”, afirmó la víctima.

Aunque el conductor atendió al ciclista, sería sancionado por no brindar sus datos, no dar aviso a las autoridades sobre el accidente y huir del hospital.

