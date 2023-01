Taxista de la escopolamina volvió a atacar y esta vez intentó besar a su pasajero

La víctima despertó en un hospital, sin un peso en el bolsillo. Es el mismo vehículo, de placas TAY761, denunciado por otro hombre.

“El señor es costeño, decía que es barranquillero, es gordito, es blanco, con poquito pelo y tiene la boca grande”, recuerda el nuevo afectado, al que el taxista le hurtó el teléfono, la cédula y 200 mil pesos.

Según el joven, que estuvo hospitalizado dos días, el conductor se detuvo. “En esa parada él me coge a la fuerza para intentar darme besos y de ahí no me acuerdo de más”, dice.

Se trata del mismo taxista que, recientemente, escopolaminó a otro pasajero y le hizo una especie de paseo millonario. Este también despertó en un hospital, con un pie roto.

Tras ver esa primera denuncia a través de Noticias Caracol, la segunda víctima identificó a su agresor, que al parecer se mueve por el sector de Chapinero.

A pesar de ser el mismo carro y de que el taxista fue denunciado, este no ha sido capturado ni la empresa de taxis da respuesta.

