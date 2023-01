Teleférico de Monserrate permanecerá cerrado cuatro meses por reparaciones

Estas medidas se toman luego del accidente del pasado 24 de diciembre, cuando una de las cabinas se precipitó contra una barrera y dejó 30 heridos.

Aún no se sabe exactamente en qué fecha volvería a operar, pues la Superintendencia de Transporte informó que la empresa encargada del teleférico pidió más tiempo para garantizar que no se presenten más incidentes.

Aunque Teleférico Monserrate S. A. aseguró que lo sucedido en la víspera de Navidad se debió a una falla humana y prescindió del maquinista, la Supertransporte no ha dado por terminada la investigación.

Por ahora, se prevé que el servicio se reestablecería a inicios de Semana Santa.

En contexto:

Accidente en teleférico del cerro Monserrate, en Bogotá, deja más de 20 personas lesionadas