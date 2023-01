Teleférico de Monserrate reanuda operaciones este sábado

El servicio permaneció cerrado durante cuatro meses, luego de un accidente que dejó 30 personas lesionadas.

Este 13 de abril, a las 6:30 a.m., entra en funcionamiento el teleférico que, además, tendrá una imagen renovada.

Publicidad

Tras el accidente del pasado 24 de diciembre, la empresa encargada aseguró que se reforzaron medidas de seguridad.

Y explicó la causa del suceso. “No fue por falta de idoneidad, fue un acto de irresponsabilidad del maquinista, abandonó su puesto de trabajo”, aseguró Alexandra Moreno, directora de mercadeo y comunicación de Teleférico S.A.

Esta apertura se da a pocos días de que la Superintendencia de Transporte imputara cargos contra esa empresa por presuntamente no capacitar a sus trabajadores, exceder las jornadas permitidas al maquinista, no contar con personal idóneo y no tener certificado técnico de calidad del equipo en las condiciones necesarias.

Entretanto, se espera que durante esta Semana Santa se movilicen cerca de 200 mil pasajeros.

Publicidad

En contexto: