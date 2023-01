Tendido de una cama sirvió para desenmascarar a sujeto que cometía aberraciones con su hijastra

Policía de Bogotá también capturó a otro padrastro que abusaba de dos niñas de 6 y 7 años. Tres sujetos más cayeron por hechos similares.

El grupo de delitos sexuales de la Sijín, la Fiscalía y la Policía de Infancia y Adolescencia logró la captura de cinco hombres, enviados a la cárcel, por abuso de menores de edad.

El primero fue reconocido como ‘el Verdugo’, un hombre que obligaba a su hijastra a grabar videos y a tomar fotografías con contenido sexual, que después distribuía a través de redes sociales.

Aunque no aceptó cargos, los investigadores hallaron suficiente material probatorio en los tendidos de una cama y lograron que fuera enviado a la cárcel Modelo.

Entre las capturas también está otro padrastro que, además de abusar por cuatro años de una menor, la golpeaba a ella y a sus dos hermanos para que no revelaran los hechos. El sujeto también agredía a su compañera sentimental, madre de los pequeños.

De igual forma se conoció que en la localidad de Usme un sujeto cometía abusos con dos niñas de 6 y 7 años, hijas de su pareja, y a quienes amenazaba para que no dijeran nada. El sujeto tenía antecedentes por abuso sexual.

La cuarta captura fue la de otro depravado de 45 años que, pretendiendo arreglar el computador de una casa, se acercaba a dos sobrinas políticas para obligarlas a cometer vejámenes y grabarlas. También difundía las imágenes por internet y fue a parar tras las rejas.

Por último, un conductor de servicio público fue señalado de abusar y robar a una pasajera de 28 años en estado de embriaguez. El sujeto, que tiene antecedentes por homicidio, fue cobijado con medida intramural.