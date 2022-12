¡Tenga cuidado! Estas son las recomendaciones para evitar ser víctima de robos en semáforos

Agresiones de limpiavidrios no paran en el norte de Bogotá. Autoridades piden no dar dinero para evitar promover esta actividad.

Carros han sido averiados porque conductores no dan monedas.

Autoridades aseguraron que en la zona hay vigilancia permanente, pero que en ocasiones los uniformados tienen que atender casos cercanos.

Por eso recomiendan no dejar a la vista, en las sillas delanteras, objetos valiosos. Así mismo, no promover más las ventas ambulantes o los limpiavidrios en semáforos.