¡Tenga cuidado! Vea cómo, en cuatro minutos, ladrones se llevan la llanta de un carro

Le hicieron ‘inteligencia’ al vehículo y, aprovechando que el dueño estaba en una iglesia, atacaron como hienas. Una cámara de seguridad lo registró todo.

El asalto tuvo lugar en la localidad de Engativá, en el barrio San Joaquín norte.

Publicidad

En las imágenes se ve cómo, a las 7:57 p.m., los ladrones le quitaron las tuercas al automotor y se alejaron del sector. Luego, regresaron para retirar por completo el rin y la llanta. El hurto terminó a las 8:01 p.m.

El propietario del automóvil, Jonatan Castro, habló con Noticias Caracol sobre lo sucedido: “Estaba en la iglesia con un grupo de jóvenes y me fui al lado a comer algo. Había escuchado la alarma, pero no le puse cuidado. Un amigo me llamó para decirme que no estaba la llanta”, dijo.

Añadió que el valor de los daños asciende a 450.000 pesos, pues debe comprar no solo la llanta, sino el rin y las tuercas.

Los habitantes del sector se han unido para combatir la delincuencia en compañía de la Policía Nacional. “Hemos bajado un 80% de los hurtos en el barrio gracias a la seguridad y ha sido una labor importante junto a las autoridades”, aclaró Alex Rodríguez, líder de la comunidad.

Publicidad

De acuerdo con Asopartes, en enero se presentaron 1.100 casos de robo de partes de vehículos en la capital del país.