“Tenía la espalda llena de sangre”: habla mujer que fue apuñalada por ladrón en Transmilenio

Habló la mujer que fue atacada por un delincuente que la hirió en una estación de Transmilenio cuando le intentó robar el celular. Ella, que se encuentra recuperándose en su hogar, teme que el criminal que casi le quita la vida quede libre.

Este hecho tuvo lugar en la estación Ciudad Universitaria, ubicada sobre la calle 26 .

La funcionaria de Recaudo de Bogotá, que es madre de 4 hijos y cabeza de hogar, se refirió a lo que pasó esa noche.

“Se tiró hacia mí, quería coger mi celular y no lo podía sacar, me dijo que me iba a hacer apuñalar. Me tiró a la autopista, ahí me tiró al piso y sentí un golpe en la espalda. Me quita el maletín, la abre, saca la billetera y sale corriendo”, narró la víctima del robo.

La mujer asegura que el hombre la apuñaló pues ella en medio del forcejeo no se dejó quitar el celular.

“Yo sé que él me estaba mirando. Me pegó por la rabia de no poderme quitar el celular. Cuando se fue, empecé a recoger mis cosas y sentí que en mi espalda cayó algo, me toqué y tenía la espalda llena de sangre”, puntualizó.

La víctima del ladrón pensó que esa herida en la espalda le arrebataría la vida: “Yo solo pienso en mis 4 hijos, dependen económicamente de mí. Llega mi compañera y le digo que llamen al papá de los niños. Pensé que no iba a llegar”.

Y es que el ladrón casi le perfora el pulmón durante el forcejeo: “Recuerdo ver dos ambulancias y que la Policía lo traía esposado. Él se queda mirando y yo estoy en el piso en shock, era mucha sangre. La 26 en general es muy sola”.

El ladrón está detenido en la URI de Puente Aranda. La víctima teme que salga libre y la busque.