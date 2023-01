“Tenía un bisturí y me atacó”: mujer fue agredida por no darle espacio a un hombre en Transmilenio

Con heridas profundas en su rostro resultó la joven que, en compañía de su hijo de 9 años, ingresó a un articulado en el Portal El Dorado.

Un sujeto con un bisturí la agredió exigiendo más espacio para él y su familia en plena hora pico.

“Empezaron a entrar unas personas y este tipo, ese sujeto que me agredió, se paró en la puerta y empezó a lanzar como puños pero no eran puños, él tenía un bisturí y con eso me atacó y me hizo una herida grande”, relata la víctima.

La mujer, quien interpuso la denuncia, recibió una incapacidad de 20 días por la gravedad de las heridas.

“Todos tenemos derecho a entrar, él no tenía por qué quedarse ahí, ya había ingresado con la familia. Entonces, él perfectamente podía haber seguido y haber podido coger silla porque él estaba de primeras”, añade.