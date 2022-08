Terrible caso de abuso sexual en Bogotá: “Empezó a manosearme y a tratar de besarme”

Un espantoso caso de abuso sexual fue denunciado por una joven mujer en Bogotá. Según su relato, los hechos se registraron cerca del Portal Las Américas, el pasado sábado, 30 de julio de 2022.

“Me encontraba caminando hacia el portal (que no es muy lejos de mi casa) y allí se hace frente a mí este tipo. Lo primero que yo pienso es que me iba a robar hasta que me dijo ‘¿le parecí muy feo que la asuste?’”, contó la joven a través de la cuenta de Instagram @herreraaa_00.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia de la joven, la situación no terminó allí y empeoró cuando ella intentó hacer a un lado al sujeto. “A lo que yo me fui a quitar el tipo, me agarró muy fuerte de la espalda y me metió la mano debajo de mi vestido, empezó a manosearme y a tratar de besarme”, anotó.

En ese momento, la joven aseguró que le empezó a pegar, pero “el tipo tenía muchísima fuerza” y no lograba quitárselo de encima.

“Gritaba y nadie me ayudaba, hasta que un muchacho venezolano me ayudó, agarró al tipo y empezó a pegarle junto con otros dos motociclistas, él tipo fue tan cínico que le decía al muchacho que me ayudó que hablaran ellos dos, que no le hicieran nada”, apuntó.

La denunciante indicó que ella “lloraba desesperadamente y no sabía cómo actuar”. Dijo que lo primero que pensó fue en grabar, pero “estaba tan asustada” que no pudo hacerlo muy bien.

“Me pasó a mí al igual que le puede pasar a cualquier chica, no se lo deseo a nadie y gracias a ese tipo de gente que está suelta por ahí en la calle nos da miedo caminar y salir solas, vestirnos lindas y como nos gusta”, afirmó. Finalmente, pidió “el enorme favor” de ayudarle a compartir su denuncia sobre abuso sexual “para que a ninguna chica le pase”.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia