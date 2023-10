Terrible modalidad de robo en Chapinero: ojo a estas calles de la localidad

Una temible modalidad de robo se registró el domingo 15 de octubre en la localidad de Chapinero, en Bogotá, en una zona que, según las denuncias de otros ciudadanos en redes sociales, se ha vuelto en un foco de atracos. Los hurtos se cometen de la calle 58 a la 53, entre carreras Séptima y 13, afirman.



El asalto en esta oportunidad fue contra un ciudadano que en su cuenta de X se identifica como Jorge Anaya. Según su relato, hacia las cuatro de la tarde del domingo se “encontraba caminando por la carrera 13 entre la 55 y la 56 y me aborda un sujeto obeso diciéndome que no me va a hacer daño, pero que necesitaba comprobar que yo no era un sujeto que estaba buscando a quien iban a disparar”.

Quiero hacerles saber sobre una modalidad de robo de la que fui víctima hoy a las 4 PM. Me encontraba caminando por la Carrera 13 entre la 55 y la 56 y me aborda un sujeto obeso diciéndome que no me va a hacer daño, pero que necesitaba comprobar que yo no era un sujeto que estaba — Jorge Anaya (@JorgeAZ_) October 16, 2023

“El tipo me pidió mi teléfono porque me dijo que pensaba que yo le había tomado fotos y quería comprobar que efectivamente no tomé ninguna foto. Yo me negué a hacerlo en primer lugar y el sujeto básicamente dijo que él no tenía necesidad de robarme, que si quería hacerlo sacaba el arma que tenía, me disparaba y me robaba. En esos momentos no quería que se me acercara porque temía que me fueran a drogar, pero al mencionar el arma la verdad es que temí a oponer resistencia. También dijo que era el que controlaba las ollas de toda la zona, que había pasado 8 años en la cárcel y que si él quería me podía matar ahí mismo”, continuó en su relato.

El ciudadano no tuvo otra opción que entregarle el celular y el delincuente lo “hizo mirar a una supuesta cámara, entra al parqueadero que está entre el Farmatodo y el Oxxo sobre la carrera 13, y dice que me dejen pasar”, comentó Jorge, quien reconoció que temió por su vida, algo que el sujeto “notó y me dijo, con un tono más agresivo, que a él le molestaba que pensaran que él fuera atracador, que él no tenía necesidad de hacer eso, y saca un fajo de billetes de 50 mil (que a lo mejor eran falsos, no lo sé) para ‘demostrarme’ que no necesitaba robarme”.

El ladrón de Chapinero lo “hizo caminar hasta la calle 56 al lado de la estación de Transmilenio, todo con mi teléfono en la mano y señalando a varios carros diciendo que eran ‘los patrones’ y repitiendo que si desconfiaba de él me iba a disparar, me pidió que le diera la clave para comprobar que efectivamente ese teléfono que yo tenía no era robado (aquí cambió la historia y dijo que querían comprobar que yo no era atracador)”, manifestó la persona asaltada.

Publicidad

El delincuente hizo sentar a su víctima “en la acera, me dijo que mirara fijamente a otras cámaras un par de veces, yo ahí la verdad es que estaba nervioso y se notaba claramente, el tipo nuevamente se molesta y dice que se ofendía que pensara que yo le iba a hacer daño, y que si no me calmaba me iba a secuestrar y a meter en uno de los negocios que estaban cerrados. Luego me hizo mirar a otra cámara al oriente, él caminó hasta la Caracas y se fue en la que creo fue una Toyota Fortuner gris oscuro aproximadamente del año 2008”, continuó diciendo Jorge en su red social.

El delincuente, incluso, “saludó a una señora que estaba en una de las cafeterías sobre la calle 56 costado norte que se encontraba abierta a esa hora”, afirmó el joven.

El delincuente de Chapinero, que supuestamente no tenía necesidad de robarlo, le sacó “3 millones de mi cuenta de ahorros, así que cualquier ayuda es cariño”, afirmó la víctima, quien dijo que ya interpuso la denuncia ante las autoridades.

Publicidad

“El terror psicológico fue horrible. Lo peor es que el man me notó nervioso y asustado y eso no le gustó, y me amenazó por ello. Tuve que sacar de dónde sea para calmarme”, afirmó.