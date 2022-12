Testigo estrella del carrusel de la contratación contó cómo Bogotá se volvió botín de corruptos

En una playa de Miami, Manuel Sánchez llevaba razones de Samuel Moreno a Álvaro Dávila. Dos entidades estaban al servicio de la red de corrupción.

“Nos metimos en el mar (…) le manifesté [a Álvaro Dávila] la charla que había tenido en detalle con el doctor Samuel Moreno”, declaró Sánchez ante la Juez 34 del Circuito.

“La charla estuvo muy fuerte, me dijo que no me preocupara que todo se iba a cumplir”, agregó.

Al menos dos entidades distritales, según Sánchez, estaban al servicio de los corruptos: la Unidad de Mantenimiento Vial y el Fondo de Vigilancia de Bogotá.

De acuerdo con la declaración del testigo, tres concejales estuvieron implicados: Hipólito Moreno, Orlando Parada y Andrés Camacho Casado.

Las declaraciones se dieron en medio del segundo juicio que afronta el exalcalde Samuel Moreno Rojas. El exfuncionario, ya condenado a 24 años de cárcel, ahora responde por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.

El caso se relaciona con la cesión irregular que los Nule hicieron a Conalvías del contrato de Transmilenio en la calle 26, el cual tuvo sobrecostos por más de 190.000 millones de pesos.