“Eso no debía suceder”: abuelita que vivió momentos de pánico en el estadio El Campín

El regreso del público al estadio Nemesio Camacho El Campín no pudo terminar peor. Desadaptados, disfrazados de hinchas, protagonizaron una pelea campal que dejó como saldo varias personas heridas y manchó de sangre el espectáculo que comenzó como una fiesta.

Durante las horas previas al encuentro entre Santa Fe y Nacional todo era felicidad por parte de los aficionados, que volvían a ver a sus equipos en la cancha después de 485 días.

Los desmanes ocurrieron cuando los fanáticos de ambos equipos, que estaban en la tribuna norte, empezaron a cruzar cánticos ofensivos.

“Efectivamente, hubo arengas en la tribuna norte, fueron de lado y lado. Comenzaron a subirse los hinchas de Nacional como si fueran hombres araña y fueron a atacar a las familias que estaba ubicadas ahí”, contó Pedro Javier Hernández, asistente al partido.

En ese momento el caos se apoderó de todo el estadio El Campín. La presencia de la Policía y los llamados a la calma que se hacían desde los altavoces del escenario deportivo no fueron suficientes para contener a la turba.

“Es lamentable porque la idea es venir a disfrutar después de tanto tiempo sin ver al equipo. Es difícil esto, hay falta de cultura y no hay respeto”, manifestó Hernando Triana, hincha.

Aunque la cancelación del cotejo era inminente, no se llevó a cabo y el segundo tiempo se jugó con mayor presencia de uniformados de Policía y del Esmad.

“Eso no debía suceder, antes no había violencia en los estadios, antes era una fiesta. No se justifica que peleemos entre todos, tenemos que cuidarnos”, recalcó Paulina Quijano, abuela aficionada al fútbol.

Aunque la derrota en la gramilla fue para Santa Fe, los que realmente perdieron fueron los hinchas que llegaron al estadio a disfrutar en familia y terminaron viviendo verdaderos momentos de pánico.