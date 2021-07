Decían que “me bajara, que me iban a matar”, cuenta patrullero atacado con bombas molotov en Bogotá

Con tan solo 24 años, el patrullero Andrés Mancera, conductor de la patrulla que fue destruida la noche de 22 de julio en Suba , relató cómo se salvó del ataque de vándalos que le lanzaron hasta bombas molotov.

"Cuándo yo estaba dentro del vehículo, ellos con armas blancas apuñalaron las llantas para poder pinchar y quedar yo varado ahí y poder ellos afectar mi integridad. Yo desde el parabrisas veía gente con machetes y cuchillos", cuenta.

El vehículo en el que viajaba el patrullero de la Policía quedó totalmente destruido.

"Yo iba retrocediendo cuando impacté con el taxi, en ese momento pues el carro quedó ahí. En ese momento todos estaba encima, arremetiendo contra el vehículo, rompiendo las ventanas y todo. Cuando rompieron el parabrisas me empezaron a botar más bombas molotov”, asegura.

El uniformado también relató que los vándalos le advirtieron que se bajara de la patrulla o sino lo mataban.

“Cuando me abrieron la puerta del vehículo, uno de ellos ingresó, dijo bájese, bájese, yo le dije: ‘no, espérese, no me haga nada’, (entonces) él quito las llaves del vehículo, lo apagó, y me decía que me bajara, que me iban a matar”, señala Mancera, quien afirmó también que se salvó de varias bombas molotov que sintió muy cerca.

"Una bomba de esas cruzó por mi rostro, impactó el vehículo en la parte de atrás y generó un incendio en el vehículo. Yo no tenía cómo huir porque estaban alrededor del vehículo, por todos lados, intentado abrir las puertas”, puntualizó.

Sobre los delincuentes que atacaron al patrullero de la Policía y que destruyeron la patrulla, la institución dice que ya tiene pistas.

"En este momento se está adelantando la individualización de estas personas que en ningún momento podemos manifestar que hacen parte de una manifestación pacífica, sino de hechos totalmente criminales", enfatizó el general Carlos Ernesto Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana.

El joven patrullero que interpuso una denuncia penal se encuentra en Medicina Legal, en valoración médica.