Testimonio de valiente patrullera que frustró robo en Bogotá: “El delincuente decía no me haga daño”

La patrullera Stefany Bonilla, que lleva 6 años en la Policía, se dirigía a atender un accidente de tránsito, en el barrio Tibaná de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, cuando observó que cuatro ladrones en moto encerraron a otro motociclista para atracarlo y decidió ayudarlo. Todo quedó captado en videos de cámaras de seguridad.

Cuenta que los 4 delincuentes, a bordo de dos motos, intimidaron con arma de fuego a su víctima para llevarse la motocicleta y, a su llegada, intentaron tumbarla de su vehículo, pero ella se levantó y con su arma de dotación buscó reducirlos.

“Logro intimidar al sujeto que estaba armado apuntándole al señor y le quito el arma”, recuerda sobre el momento en el que logra la captura y frustrar el hurto.

Stefany Bonilla narró también en Noticias Caracol que el criminal, al verse descubierto, solo le decía “tranquila agente, no me haga daño, no me haga nada”.

El delincuente capturado fue llevado a un proceso de judicialización.