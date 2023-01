“Toca hacerles la paloterapia”: la advertencia de comunidad de Bosa a los ladrones

Se armaron con palos y piedras para perseguir a quienes roban a peatones y en casas. Afirman que toman la justicia por mano propia porque Policía no hace nada.

Dos ladrones, a los que la comunidad intentó linchar, fueron captados minutos antes por un video de seguridad que muestra cómo golpearon brutalmente a un joven para hurtarle sus pertenencias.

Los habitantes de la localidad empezaron a salir por varias cuadras para empezar la persecución.

“La comunidad ya cansada de no ver presencia policial, intenta tomar justicia por sus propias manos y emprende la persecución detrás del ladrón el cual llevaba un arma blanca en la mano e intentó agredir a varios de nuestros vecinos”, explicó Freddy Cardona, líder del sector.

Liliana Ariza, habitante de la zona, señala que “no está bien” tomarse la justicia por mano propia, “pero la comunidad ya está cansada de ver que cada vez que se llama a la policía no hace nada, no actúa. Entonces pues va a tocar es hacerles la paloterapia, porque estamos cansados de que nos estén robando y este era un barrio muy sano. Pero debido no sé a qué se están incrementando los robos y definitivamente ya no podemos más con esto”.

Según la Cámara de Comercio de Bogotá, solo el 48% de los bogotanos denuncian los hurtos de los que son víctimas.

