“Toca seguir al pie del cañón”: médico continuará firme con su labor pese a ser amenazado de muerte

Algún intolerante, probablemente un vecino, le escribió en una pared que lo iba a asesinar a él, a su esposa y a sus hijos si no se iba del conjunto.

Mientras este pediatra salva vidas, otros piensan en apagarlas. Suena crudo, pero cierto y ocurrió en un conjunto de Bogotá .

"Doctor, si no se va, matamos a su esposa e hijos", fue el mensaje que apareció con marcador azul y letras grandes en la pared aledaña a su sitio de residencia, en el norte de la capital.

La reacción del galeno no podría ser otra: "estamos consternados, tristes, preocupados, angustiados por nuestra seguridad, por la de nuestra familia".

Su esposa, que se enteró por otras personas del letrero cuando estaba con los niños, defendió que su compañero “hace una labor por vocación, por amor”.

El pediatra asegura que hasta el momento ni siquiera ha tenido contacto con algún paciente contagiado con COVID-19, pero que aunque lo tuviera, no merece este tipo de ataques: "no hay derecho que en este momento en el que la humanidad tiene que cambiar ciertos valores, no se vea".

La familia recibe protección de la Policía, que al tiempo avanza en la identificación de los responsables del mensaje.

Pese a la amenaza, el médico, que por más de 15 años ha trabajado para salvar vidas, dice que no se rendirá: “toca seguir, toca estar al pie del cañón, toca estar luchando todavía con esta pandemia .