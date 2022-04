Toman acciones contra dos policías a los que una patrullera denunció por abuso sexual

La Policía tomó acciones contra dos de sus hombres a los que otra patrullera señala por abuso sexual, en hechos que ocurrieron el pasado 27 de marzo en Bogotá. La denuncia se hizo pública a través de las redes sociales de la víctima, quien aseguró que tras lo que le sucedió “no he podido dormir, en lo absoluto, he perdido mi apetito y todo porque dos personas que consideré en su momento amigos me violaron. Y yo no tuve la culpa”.

La uniformada señaló que el ataque se dio luego de que salieron de una discoteca y fueron a un apartamento en el sur de la ciudad.

Tras lo ocurrido, la coronel Alba Patricia Lancheros, jefe de talento humano de la Policía de Bogotá, informó “que los involucrados en este hecho fueron apartados de sus funciones y la investigación penal fue asumida por el CTI de la Fiscalía con el fin de garantizar mayor transparencia”.

“La Policía Nacional es contundente en el apoyo a la seguridad de las mujeres a través de las campañas y programas que se realizan a nivel institucional y con la comunidad en general”, agregó.

Por este caso de abuso sexual también se avanza en el proceso de destitución de los uniformados implicados.

Líneas para denunciar abuso sexual o violencia contra la mujer