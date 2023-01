Trabajador de una panadería, nuevo testigo en caso de la porrista Luisa Fernanda Ovalle

Juan Gabriel Villavón afirmó que un hombre que dijo ser papá de Hugo Zabaleta, señalado de cometer el homicidio, lo intentó sobornar para que no declarara.

El nuevo testigo indicó que vio a Zabaleta la noche del asesinato de la porrista de Millonarios, el 30 de noviembre de 2013, cuando llegaba a su casa en el barrio Castilla en Bogotá.

Villavón se presentó en compañía de una psiquiatra, que certificó que estaba en capacidad de declarar en el juicio.

La defensa de Zabaleta había intentado desvirtuar el testimonio porque el testigo tiene un trastorno leve de lenguaje.

En contexto: Defensa de presunto asesino de porrista Luisa Ovalle cuestionó a testigo por una discapacidad Durante la audiencia, Villavón aseguró que no solo vio a Hugo Zabaleta la noche del crimen, sino que también lo pudo reconocer en otras oportunidades en un conjunto cerrado llamado Parque Castilla.

Según él, “un día un señor me llamó, que dice, no sé si sea cierto, que es el papá del muchacho que está en la cárcel y que me da 10 millones” de pesos para no declarar en el juicio en contra del presunto asesino de Luisa Fernando Ovalle.

El testigo aseguró que se decidió a contar lo sucedido un año después porque vio en los medios a la mamá de la porrista llorando y pidiendo justicia.