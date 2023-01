Trabajadora de TM denuncia que, por no dejar colar a policías de civil, fue detenida arbitrariamente

Impidió que agentes que no tenían uniforme entraran sin pagar a la estación Avenida Jiménez, tras lo cual la esposaron. Recibió tres días de incapacidad.

La norma, según Transmilenio, es clara: los policías pueden ingresar gratuitamente al sistema, siempre y cuando estén uniformados y plenamente identificados.

Es decir, según esto, la funcionaria cumplió el protocolo al no dejar que agentes que vestían de civil entraran sin pagar su pasaje.

Varios videos muestran cómo, luego de tomar esa decisión, patrulleros que sí estaban uniformados llegaron a la estación y la detuvieron.

Gracias a la gestión de funcionarios de Recaudo Bogotá, donde labora la mujer, le quitaron las esposas y no fue trasladada a una Unidad Permanente de Justicia.

Por el forcejeo, dicen, la señora sufrió algunas lesiones y le dieron tres días de incapacidad.

Tanto Transmilenio como la Policía Metropolitana de Bogotá anunciaron la apertura de una investigación para determinar qué sucedió.

El coronel Javier Martínez, subcomandante de la Policía en la capital del país, se refirió al uniformado que "lideró" lo sucedido.

"Fue removido del lugar actual, de la Policía de Transmilenio a otro lugar, mientras avanza la investigación", sostuvo.