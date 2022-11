Trágica noche por fuertes lluvias en La Calera: “A mi esposo se lo llevó la avalancha”

A partir de las 4:00 p. m. del pasado sábado, 12 de noviembre de 2022, la furia de la naturaleza se sintió en la vía que conduce de Bogotá a La Calera.

Con el paso de las horas, la angustia empezó a incrementarse, pues la tempestad parecía no tener fin.

Uno de los ciudadanos que pasó una noche atípica fue Marcela Arizabaleta, quien quedó con su familia bajo tierra y sobrevivió gracias a la ayuda de la comunidad que los auxilió.

"La misma tierra que sostenía el árbol arrasó y nos levantó el carro y nos volteó. El vehículo dio contra una casa y un local”, contó. Cree que si no hubiera sido por una varilla que los sostuvo hubieran caído por la montaña.

En medio de la emergencia, una mujer quedó atrapada en medio del kilómetro 5, quien no logró sobrevivir. Ante el hecho, el director de Bomberos de Bogotá, Diego Moreno, mencionó que en el reporte que le entregaron se registró que “la creciente súbita por el desbordamiento de la quebrada generó una corriente y esta corriente la arrastró y, aparentemente, la llevó contra un vehículo y el volumen de agua, aparentemente, la ahogó”.

Comunidad dice “sentirse sola”

Aunque nueve personas pudieron ser rescatadas y recibieron valoración médica, manifestaron que esta emergencia en La Calera es “la crónica de una muerte anunciada”.

“Ya nos hemos quejado con todas las entidades. Aquí las alcantarillas están tapadas, se cae un árbol, le cortan la puntica, pero no quitan todo el árbol. Se dañan los carros y camiones. Aquí toda la maquinaria que hay es de la comunidad”, aseguró un habitante de la zona.

Algunos denuncian que aunque la vía está cerrada y ha causado grandes problemas en la movilidad, manifiestan que esta no es la primera vez que se presentan inconvenientes similares en el sector por las fuertes lluvias. Incluso, dicen no saber dónde pasarán la noche, pues no han podido llegar a sus viviendas.

Familias piden ayuda

Ejemplo de ello es Ana Ríos Camacho, una angustiada mujer que pide ayuda para hallar a su pareja. “A mi esposo se lo llevó la avalancha ayer. Se llama Javier Velilla Arrieta. No me han dicho nada. Por favor, necesitamos una retroexcavadora más grande que venga y nos ayude a encontrarlo”.

Los habitantes de San Luis, en La Calera, también presenciaron cómo sus casas quedaron sumamente dañadas por la avalancha y por el impacto de los carros, pero, ante el peligro que corrían sus vidas, debieron salir a refugiarse donde sus vecinos.

Luego de que pararon las lluvias, personas se acercaron a ver cómo habían quedado las viviendas. Aunque algunas lograron mantenerse firmes, otras sufrieron importantes daños, a tal nivel que debieron derrumbarlas.

Guillermo Escobar, director de IDIGER, informó que el número de víctimas fatales aumentó: “Producto de las lluvias en la tarde de ayer, especialmente hacia las 4:00 p. m. en el sector nororiental de la ciudad, pues tuvimos tres víctimas. Hemos venido trabajando con la comunidad de manera mancomunada”.