Trampas mortales en Bogotá: motociclista cayó a enorme hueco en medio de un aguacero

Los motociclistas y los ciclistas son los más afectados por los enormes huecos que se encuentran en diferentes vías de Bogotá . Justamente, un ciudadano que se movilizaba en moto resultó gravemente herido tras caer a una de estas trampas mortales.

“Un accidente con un hueco en la avenida Villas, sentido norte-sur, entre la 134 y 127. Venía en un aguacero, la carretera estaba buena, pero preciso en medio de la vía había un hueco gigante, uno no se explica por qué”, dijo Brandon Amaya, víctima de una de estas trampas mortales en Bogotá.

Indicó que el carro de adelante lo pasó por el medio y que su tiempo de reacción fue mínimo, pese a que venía conduciendo a una velocidad entre los 20 y 30 kilómetros por hora.

“No iba rápido. Fue encima cuando frené, la moto cayó en el hueco y la moto me cayó encima del pie, me fracturé el dedo pequeño y la tibia se me fisuró”, anotó.

Según datos de la Agencia de Seguridad Vial, si un motociclista transita a 50 kilómetros por hora y cae a huecos de este tipo es como si cayera de una altura de tres pisos, pero, si ocurre a 80 kilómetros por hora, eso equivale a una caída de un octavo piso.

Diego Sánchez, director del IDU, aseguró que se están adelantando labores para mejorar la malla vial de la capital de la República y así evitar este tipo de accidentes de tránsito .

“Esperamos poder reparar alrededor de 35,5 kilómetros, sumando todos los huecos que se tapen, todas las nivelaciones que se hagan”, señaló.

Es así como, durante este mes, los bogotanos empezarán a notar reparaciones en las vías. Las trampas mortales también causan daños a vehículos.