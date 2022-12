Trancones de hasta 45 minutos se sufren en puente de la 116 con Autonorte, donde chocó tractomula

Estructura se vio afectada por el impacto. Según testigos, conductor no respetó indicaciones. Reparación durará entre 30 y 45 días.

Las quejas en el corredor este lunes fueron frecuentes. “En Bogotá se cae una escoba y se frena el tráfico”, dijo con ironía Jairo Acosta, uno de los afectados por las limitaciones de circulación en el corredor.

Otro conductor, Jaime Pascuas, se quejó por la falta de señalización.

Limitaciones

Autoridades de Bogotá cierre total de la calzada en ese punto, entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m., en el sentido Norte - Sur.

En la misma zona habrá paso restringido de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

En cuanto al tránsito sobre el puente de la calle 116, este solo podrá hacerse en el sentido Oriente - Occidente.

Vehículos pesados o de carga no podrán transitar por la calzada paralela del corredor, por lo que tendrán que circular por el carril central.

Como rutas alternas, la Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores el uso de las calles 170, 153, 139, 134 y 127.

El accidente ha causado dificultades a la movilización en el norte de la capital.

¡Ojo al trancón! Tramo de la calle 116 con autopista Norte estará... En enero de este año ya se habían presentado dificultades similares.

Mula chocó contra puente de la autonorte con 116 y causó daños a la...