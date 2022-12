Trancones y algunas agresiones: así transcurre el paro de taxistas en Bogotá

Los conductores, algunos de los cuales han atacado a colegas que salieron a trabajar, se reúnen en Plaza de Bolívar. Vea cómo va movilización en otras ciudades.

Aunque no se presentaron grandes alteraciones del orden público, algunos usuarios y conductores se quejaron de que fueron obligados a bajar de los vehículos por utilizar y prestar el servicio.

La mayor congestión se vivió en la calle 26, pues allí se encontraron las caravanas que partieron desde cinco puntos distintos de la capital. El resto de la jornada transcurre hacia la Plaza de Bolívar.

Durante las manifestaciones tanto voceros como conductores insistieron en que se debe dar una solución definitiva y real al problema del transporte ilegal.

Algunos de los taxistas se quejaron del golpe económico que les ha traído el pago de cupos, aumento en el combustible y competencia desleal.



Taxistas explican el porqué de la protesta, aseguran que el dinero no les alcanza como antes pic.twitter.com/2KEuItbtra — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 10, 2017

Protestan en especial por la plataforma Uber, con la cual hay varias diferencias.

Así se vivió el paro en la mañana

11:20 am: Así luce el tráfico de la ciudad de acuerdo con Google Maps. Corredores marcados con color rojo son los que reportan tráfico lento.

10:50 a.m.: Así transcurre la movilización por la Avenida Boyacá



Aproximadamente 700 vehículos se movilizan por la Av. Boyacá con Cll13. La marcha se extiende hasta la Av. Américas. #ParoDeTaxistas pic.twitter.com/rOrltWlF5X — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 10, 2017

10:20 a.m.: Este es el reporte desde la localidad de Puente Aranda que entrega la Policía Metropolitana desde el aire



Así se ve la ciudad hoy desde el aire... Más de 2.350 conductores participan en el #ParoDeTaxistas #ProtestaPacífica #HalcónDeBogotá 🚁🚔🚖 pic.twitter.com/iBdf0rFL5Y — BG. Oscar Antonio Gómez Heredia (@PoliciaBogota) May 10, 2017

Troncal de las Américas opera con normalidad, informa Transmilenio.



#TMahora Así se mueve la ciudad en el sector de Puente Aranda. Troncal Américas operando con normalidad @SectorMovilidad @Bogota pic.twitter.com/PwiuWhVHme — TransMilenio (@TransMilenio) May 10, 2017

Un grupo de 150 taxistas se moviliza por el occidente de la capital.



#AEstaHora avanza por la Cll26 con Cr68 un grupo de 150 taxistas. La marcha se extiende hasta la Av. Ciudad de Cali. #ParoDeTaxistas pic.twitter.com/Fv2A3lZTpR — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 10, 2017

El primer reporte del PMU organizado por la Secretaría de Movilidad da cuenta de aproximadamente 1550 vehículos vinculados a las movilizaciones.



Taxistas concentrados en el estadio de Techo inician marcha con destino a la plaza de Bolívar https://t.co/oG8xZFCBiJ pic.twitter.com/y3vGl0CRkI — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 10, 2017

En el museo de Los Niños se calculan 50 personas marchando a través de la Carrera 60, sentido norte sur, para tomar la calle 63 al oriente. De igual manera en el parque El Tunal, la calle 170 y en Engativá.



#AEstaHora monitoreo especial en puntos 170 y El Tunal que presentan bloqueos intermitentes. Demás puntos sin anomalías. #ParoDeTaxistas pic.twitter.com/07Di30v0Qe — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) May 10, 2017