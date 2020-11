Transeúntes evitaron que robaran a una periodista en Bogotá y sacaron corriendo a los ladrones

Impresionante reacción de solidaridad por parte de unos transeúntes: evitaron que le hurtaran el celular a una periodista en el norte de Bogotá.

En video quedó registrado el instante preciso en el que un delincuente abraza por detrás a la comunicadora e intenta quitarle el teléfono, mientras ella se aferra a él con todas sus fuerzas.

María Camila, la víctima, relató a Noticias Caracol cómo fue ese momento:

“Yo estaba con el celular para verificar la dirección hacia donde iba y es en cuestión de segundos cuando un hombre me toca por detrás de manera fuerte, pero antes me alerta y me dice que le dé el celular o me mata. Lo primero que yo hago es coger el celular fuerte y me aferró a él para que el ladrón evite tomarlo. Él sigue insistiendo que si no le doy el celular me mata, pero no me lo logra quitar”.

El ladrón continuó intentando quitarle el teléfono, pero en ese momento un hombre que llevaba un almuerzo en sus manos voltea a mirar y, al percatarse del hecho, no lo duda, se devuelve inmediatamente y va corriendo para auxiliar a la joven.

“Yo eso lo catalogo como un milagro, un ángel que me envió Dios. Llega un señor, le da una patada a este sujeto y es cuando nosotros dos caemos a un lado de la vía. El hombre perdió el equilibrio y es ahí cuando me suelta y la persona que me ayudó logra que no me roben”, agregó la joven.

María Camila es consciente del riesgo que corrió ante su reacción: “yo soy de las personas que digo si me roban lo que voy a hacer es entregar mis pertenencias, pero en ese momento la adrenalina hizo que lo que yo hiciera fue aferrarme al celular sin importar que este hombre me hiriera” manifestó.

La periodista destacó la solidaridad de la comunidad y en especial el hombre que la auxilió: “si no me hubiera ayudado tal vez estaría muerta y él hizo que la comunidad también ayudara a que esta persona no me hiriera y no me robara el celular. Por eso lo estoy buscando para agradecerle, para decirle que aquí en Colombia se necesitan muchas personas como él”.

En una rápida acción, el ciudadano solidario lanzó una patada contra el delincuente, mientras otras personas se abalanzaron también contra este hasta que el criminal salió corriendo y huyó en una motocicleta que lo estaba esperando.

De acuerdo con el coronel Edgar Ávila, comandante de la Policía de Chapinero, ya están identificadas siete imágenes de la autopista Norte por donde los ladrones hicieron su desplazamiento en moto.

Aunque las autoridades destacan la disminución en las cifras de hurto, en Bogotá se roban más de 140 celulares al día.