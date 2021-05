Transmilenio funcionará de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. este 5 de mayo

Transmilenio no abrió sus puertas a las 4:00 a.m., como es costumbre, y ofrecerá servicio este 5 de mayo de 6:00 a.m. a 3:00 p.m., con un 35% de las estaciones cerradas.

La alcaldesa Claudia López informó que la decisión se adoptó por los daños que ha sufrido el sistema de transporte en ocho días de protestas.

Transmilenio, además, dijo que con esto busca garantizar la seguridad de los usuarios y colaboradores en esta nueva jornada de marchas en el marco del paro nacional.

Por los daños, 42 estaciones permanecen fuera de servicio, aunque podrían aumentar este miércoles por los hechos violentos registrados el martes.