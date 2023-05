“Transmilenio sigue siendo tierra de nadie”: graban a vendedor que llevaba toda una tienda

En varias oportunidades se ha visto a pasajeros en Transmilenio llevando artículos de gran tamaño como una nevera, un colchón o incluso una moto. Esta vez, un ciudadano grabó a otro usuario que transportaba una tienda de golosinas, la cual ocupaba un espacio considerable en el articulado.

“Un vendedor viaja con su tienda completa de dulces y golosinas a bordo del articulado, violando la norma”, comentó en su cuenta de Twitter el periodista Mario Villalobos, quien registró el caso.

Bogotá. 2.30 pm. Estación @TransMilenio Caracas con 22



Un vendedor viaja con su tienda completa de dulces y golosinas a bordo del articulado, violando la norma.



Al lado, un patrullero d @PoliciaBogota lo mira complaciente sin decirle ni mú.



Grabo todo y... pic.twitter.com/ggLv0qzsvG — Mario Villalobos (@maritovillalobo) May 4, 2023

Para sorpresa del comunicador, en el mismo bus iba un policía, quien, según él, no hizo nada al respecto.

“Al lado, un patrullero de @PoliciaBogota lo mira complaciente sin decirle ni mú”, agregó el periodista.

Villalobos aseguró que al llevar a la estación de la calle 39 fue requerido para una requisa por el patrullero, quien se percató de que él había estaba grabando.

“El articulado llega a calle 39. Me bajo y el patrullero, que se dio cuenta de que grabé, me requisa hasta el alma, me pide la cédula y me deja con unos compañeros. Pero el vendedor que infringe la norma sigue su viaje tranquilo”, comentó.

“El patrullero indolente que se molestó porque grabé su desidia se largó sin cumplir su deber. Y @TransMilenio sigue siendo tierra de nadie pese al esfuerzo de sus directivos por promover el respeto”, puntualizó el ciudadano.

¿Qué responde Transmilenio?

La empresa le contestó al periodista a través de Twitter, asegurando que están en contacto con la Policía Metropolitana y rechazan “cualquier acto que afecte la tranquilidad y espacio de nuestros usuarios dentro del sistema”

“Hacemos una respetuosa invitación a toda la comunidad usuaria a tener un adecuado comportamiento dentro del Sistema, a cuidar los buses e infraestructura, que son de todos y para todos, y a tener actitudes positivas que permitan tener una mejor convivencia dentro del mismo, así como un mejor transporte para toda la ciudad”, manifestó Transmilenio.

Cabe recordar que, según el Manual del Usuario del Sistema Transmilenio, “el tamaño de los objetos no puede exceder los 60 cm por ninguno de sus lados”. La norma invita además a no ingresar con paquetes que afecten a los demás usuarios, pues esto obstaculiza el tránsito en estaciones y buses.

Opiniones divididas

El episodio divide opiniones en redes sociales. Aunque algunos cuestionan al vendedor, otros incluso señalan a quien hizo la denuncia de tener falta de empatía.

“Es muy incómodo el transporte de carga y mercancía en TM que es de pasajeros. Pero es un vendedor ambulante, vive del diario para alimentar su familia, no pagará seguridad social y menos tendrá para un carro o pagar un acarreo. Un poco de empatía para no hacer escrache”, aseguró otro ciudadano.