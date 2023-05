Tras asesinato de universitario en Salitre durante robo, se conocen testimonios de más víctimas

Continúan las investigaciones para dar con el paradero de los asesinos de Michael Sebastián Valverde, estudiante universitario que fue asesinado en el sector de Ciudad Salitre, en Bogotá, por robarle unos euros que había cambiado momentos antes.

Noticias Caracol conoció el caso de otra víctima de una banda de fleteros que tiene azotados a los habitantes de este sector de la capital.

Se trata de una ciudadana colombo-estadounidense que fue atracada bajo la misma modalidad de la que fue víctima el joven Michael Sebastián Valverde, por lo que creen las autoridades que se trataría de los mismos delincuentes.

Según el testimonio de la mujer, ella fue al centro comercial Salitre, donde hizo una transacción en una casa de cambio. Allí adquirió unos dólares porque tenía su viaje de regreso a Estados Unidos. Sin embargo, cuando ella llegaba a su casa fue atracada en Ciudad Salitre, como quedó captado en un video al que accedió este noticiero.

La mujer relató que ella estacionó su vehículo, en el que iba con otras personas, junto a otros carros que se encontraban en la calle, pero en ese momento llegaron varias motos con cuatro individuos que la abordaron con armas de fuego.

Los delincuentes despojaron a todos los ocupantes del automóvil de los maletines porque al parecer, según la Policía, ellos no sabían donde iba el dinero y por esa razón se llevaron todos los bolsos.

En total, ella había adquirido 18 millones de pesos los cuales había cambiado a dólares. La víctima puso el denuncio ante las autoridades, que avanzan en la investigación del hecho, así como el crimen del joven Michael Sebastián, ocurrido el pasado martes 16 de mayo.

La Policía cree que al parecer podría tratarse de la misma banda que asesinó al estudiante de la Universidad Nueva Granada.

Otro joven, que habitualmente hacía sus transacciones financieras en el mismo centro comercial, también relató a Noticias Caracol cómo fleteros lo robaron.

“Cuando llegó el delincuente me apuntó en el estómago y me dijo: ‘La maleta’. Yo le entregué la maleta y le dije: ‘Tranquilo, no me vaya a hacer nada’. Posteriormente, me apuntaron otros dos delincuentes que llegaron en una moto negra y ahí entregué todo, dije: ‘Ahí está la plata, si quieren verifiquen todo’, y ya ellos se fueron en la moto”, contó el ciudadano.

La Policía ha ofrecido $20 millones de recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen Michael Sebastián Valverde.