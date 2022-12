Tras desalojo, mujer y sus seis hijos están viviendo en el parque de Soacha

Paola Tovar asegura que llegó desplazada al municipio en 2004 y ocupó una casa en un barrio de invasión. Supuesta propietaria quiere recuperar el predio.

Desde hace una semana volvió a padecer otro desplazamiento. La persona que dice ser la verdadera dueña, con una orden judicial, la desalojó del predio con el acompañamiento de la Policía y de un juez.

"Durante el tiempo que yo he estado ahí, que ya son 12 años, pues la verdad nunca me habían perturbado, nunca me habían venido a molestar, ella fue la única que vino y me dijo que la casa, el inmueble, era arrendado", asegura Tovar.

La abogada Maricela Cruz, quien reclama ser la dueña del inmueble, asegura que la casa se convirtió en una bodega de reciclaje.

"Ese predio yo lo adquirí con promesa de compraventa, como debe ser, lo adquirí del anterior propietario que lo tenía en arriendo, se desocupó y la señora, como le dije, violentamente ingresó por una ventana", asegura.

Los vecinos, por su parte, piden la intervención urgente de las autoridades municipales.

"Aparte de que haya una decisión judicial, bien o mal lo que haya pasado, es que esta familia no puede estar aquí, se necesita una reubicación", indica Mónica Cañizares, líder social de la zona.

"Es dura la indolencia de las autoridades ante la situación que está viviendo esta señora, porque no nos han prestado ninguna clase de ayuda", dice por su parte la veedora Adriana Hernández.

Bienestar Familiar llegó hasta el sitio para verificar la situación de los seis hijos de la mujer afectada por el desalojo, quien asegura que no tiene a donde ir.

La Alcaldía de Soacha analiza el caso para coordinar una ayuda interinstitucional a esta familia y lograr su reubicación.