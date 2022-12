Tras el violador: este habría sido el recorrido del conductor del SITP que abusó de una joven

Uniformados de la Sijín de la Policía confirmaron que han avanzado en la identificación de la placa del vehículo, captada por una cámara de seguridad.

La familia de la mujer, de 18 años, asegura que el hombre no la dejó bajarse y estacionó en un sector solitario para violarla “el día 28 de febrero, aproximadamente a las 9:23 p.m.”.

El SITP provisional, con la joven abordo, subía por la calle 13 desde Fontibón con destino al centro de la ciudad, cuando sorpresivamente giró por la carrera 68D.

Después condujo hasta “un sector oscuro, se estaciona y es donde abusa de ella”.

Conductores, del mismo paradero del que habría salido el violador, pidieron que se castigue al responsable y no se les estigmatice a todos.

“El tema hay que investigarlo, hay que hacerle un seguimiento bien. Aquí hay mucha gente buena y por culpa de alguien no podemos quedar mal", asegura Leonardo Rodríguez, trasportador del SITP.

La joven abusada, quien en compañía de sus padres de inmediato interpuso el denuncio, se recupera de las secuelas psicológicas por la agresión que sufrió.

