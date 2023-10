Tras inconsistencias en el recibo de la luz, ¿debo pagar el valor aunque me cobren de más?

Enel, la empresa que suministra el servicio de energía en Bogotá y otros municipios de Cundinamarca, reconoció que hubo fallas en los cobros del recibo de la luz de algunos usuarios debido a una actualización de la plataforma que soporta los procesos de facturación.



"Yo llevo 4 meses pidiendo amablemente revisar mi facturación, porque no es posible un consumo tan elevado para una sola persona. La atención no ha sido muy amable"; "Nos cortaron la luz. Es totalmente desesperante esta situación. Nadie dura en la casa sin luz dos días y nos obligan prácticamente a evacuar", y "¡Necesitamos respuesta urgente! Tomaron mal la lectura de mi medidor y me están cobrando 3 veces el valor en el recibo de la luz", fueron algunas quejas de usuarios en redes sociales.

¿Qué dice Enel sobre los cobros excesivos en la factura de la luz?

“Desde Enel Colombia pedimos disculpas a nuestros clientes. Hemos detectado algunas inconsistencias en nuestra facturación, contamos con un equipo que trabaja de manera decidida en solucionar esta situación, somos conscientes del alto tráfico que presentamos hoy en nuestros diferentes canales”, informó Julia León, subgerente de servicio y atención al cliente de Enel.



Agregó: “Contamos también con un equipo altamente comprometido que trabaja en atender todas y cada una de las solicitudes de los clientes. Hacemos un llamado a la comprensión, a la tolerancia, al respeto, porque ellos (funcionarios de Enel) han sido víctimas de agresión. Hemos tenido que cerrar momentáneamente algunas oficinas para protegerlos, lo que dificulta más la atención”.

¿Debo pagar el recibo de la luz aunque me cobren de más?

Si su recibo de la luz tiene valores que están mal, lo recomendable es no pagarlo hasta reportar las inconsistencias a Enel. Puede hacerlo a través de la línea gratuita 01 8000 912 115, al número de WhatsApp 316 890 6003, a la línea de emergencia 115, a la aplicación Enel Clientes o a la página web oficial.

Y es que los altos cobros en el recibo de la luz no son el único problema. Usuarios que tienen productos con Codensa (tarjetas de crédito y crédito personal) manifestaron que el valor de las cuotas les está llegando por el doble de lo que suelen pagar.