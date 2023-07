Tras sicariato en Bogotá, Claudia López cuestionó “el vacío que deja la reducción policial"

La alcaldesa Claudia López rechazó el nuevo caso de sicariato en Bogotá que se registró en la tarde de este lunes, 24 de julio de 2023, y criticó la situación de seguridad en la capital de Colombia.

“Condeno este acto criminal. La Policía de Bogotá y la Fiscalía adelantan la investigación. El ajusticiamiento criminal no puede seguir impune y causando casi la mitad de los homicidios que ocurren en Bogotá. En mala hora nos quitaron 1.500 policías dejando expuesta a la ciudadanía”, aseguró la mandataria a través de su cuenta en Twitter.

Claudia López señaló que la víctima de este sicariato en Bogotá “era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión” y enfatizó que, “si tenía asuntos penales pendientes, debía ser sometido a la justicia, no a sicarios”.

“El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal”, sentenció.

En ese sentido, lanzó otro duro cuestionamiento sobre la necesidad de invertir en seguridad y justicia ciudadana.

“Hasta cuando el nivel nacional (no solo este gobierno, sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana no es un lujo, sino una necesidad imperiosa. Tienen que darnos, no quitarnos policía”, dijo.

Y añadió que “tienen que construir más cárceles que funcionen, no que sean centros de crimen. Y apoyar a fiscales y jueces para que sean ellos los que impartan justicia”.

Asimismo, frente al caso de sicariato en Bogotá ocurrido en la calle 85 con carrera Séptima, norte de la ciudad, la alcaldesa indicó que están “en comunicación y coordinación directa con la general Sandra Hernández y las especialidades respectivas de la Policía de la capital para dar con la captura de los sicarios”.

“En esa zona de Chapinero hay alto cubrimiento de cámaras y cuadrantes para hacer la persecución y detención”, concluyó.

