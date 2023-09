Tras violento ataque a mujer en Bogotá, autoridades recalcan a víctimas de violencia cómo denunciar

En menos de 48 horas se registraron dos sangrientos y dolorosos casos de violencia contra la mujer en Bogotá. Uno terminó en un feminicidio y, en el otro, la víctima resultó gravemente herida. Por esta razón es necesario recalcar que hay opciones como la línea Púrpura para denunciar.



En cámaras de seguridad quedó registrado el intento de feminicidio en Bogotá del que fue víctima Viviana Porras en la localidad de Engativá. Las imágenes muestran cómo la mujer trata de ponerse a salvo de su expareja sentimental, que la perseguía y lanzaba ataques con arma cortopunzante. Por fortuna, la acción de la comunidad y de la Policía impidió la tragedia.

En casa, ya recuperándose de las heridas, Viviana Porras habló sobre su relación con el agresor.

“Yo le había terminado porque vi cosas que no me gustaban en él, era muy posesivo, me perseguía mucho, me revisaba el bolso, el celular, entonces yo comencé a ver cosas muy feas y le había terminado la relación”, contó.

Agregó que el sujeto le dijo a ella que no era “ni para él ni para nadie".

"Cuando llegó a la miscelánea, que fue hasta donde me persiguió, fue donde me atacó. Él sacó llaves sin permiso mío, porque él iba y me recogía los niños al colegio. En eso aprovechó la llave de los niños y sacó duplicado, cuando vi que tenía duplicado de las llaves, le dije que me las diera, no me las quiso dar”, aseguró.

A propósito de este nuevo caso de violencia contra la mujer es necesario recalcar las campañas para denunciar abusos y el maltrato. En la Casa de Justicia de Bogotá y la Policía, a través de la línea Púrpura, están en alerta para brindar ayuda y para evitar feminicidios.

“En cada casa de justicia tenemos diferentes entidades para apoyar el proceso de la mujer. Estamos con la Secretaría Distrital de la Mujer, que hace todo el apoyo psicosocial y jurídico. Estamos con los receptores de denuncias de la Fiscalía y obviamente contamos con la comisaría, que nos puede dar la medida de protección”, explica Geovana Rativa, referente de la Casa de la Justicia de Suba.

La mayor Andrea Arciniegas, líder de la línea Púrpura, explica que en caso de que una mujer sea violentada puede comunicarse a:



La línea 123

La línea Púrpura 01 8000 112137 - WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Según las cifras de la Secretaría de Seguridad, desde el año 2021 más de 15.000 mujeres han sido atendidas en las Casas de Justicia y han recibido apoyo jurídico después haber sido objeto de violencia de género y maltrato.



Señales de alarma para agresores

Para los expertos, las señales de alarma deben ser siempre para los agresores y no para las víctimas, ya que son ellos quienes deben identificar que sus conductas no están bien ni son normales para poderlas corregir desde la raíz.

Para los analistas, en este tipo de casos el victimario no observa a su pareja como un ser humano, sino como una propiedad sobre la cual tienen derecho.

Los expertos también advierten que uno de los factores que inciden en que una persona pueda adquirir este tipo de comportamiento violento en contra de las mujeres es el entorno y el contexto en el que se encuentra, pues, muchas veces, los agresores son socializados a través de la violencia y la represión de sus emociones, manifestando la ira como única solución.

