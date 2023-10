Tren de Aragua está amenazando a comerciantes en Chapinero: manda fotos de granadas y panfletos

Comerciantes de la localidad de Chapinero, en Bogotá, están siendo amedrentados frecuentemente por delincuentes que aseguran ser parte de la peligrosa organización trasnacional conocida como el Tren de Aragua. Para presionar los pagos les envían mensajes intimidantes e, incluso, fotografías de granadas y pistolas que amenazan con activar contra los establecimientos si no les dan el dinero que piden.



Uno de dichos mensajes intimidantes es enviado a través de panfletos con el siguiente texto: “Les avisamos que somos el Tren de Aragua, a partir de este momento nos vamos a hacer cargo de este comercio. Por lo cual, de manera obligatoria, cada negocio entregará la suma de $400.000, que en su debido momento les informaremos cómo realizaremos este cobro. Ustedes tienen que hacer caso a esta notificación o por el contrario pregunten a los que no pagan cómo les va”.

Adicionalmente, les advierten que “mucho cuidado con informar a las autoridades porque VENDRÁ LA MUERTE”.

Uno de los propietarios de estos establecimientos habló en Noticias Caracol y manifestó que “no podemos decir nada porque ya empiezan con las amenazas de que nos pegan un tiro, puede ser en la calle o aquí mismo”.

Otro de los denunciantes dice que con ese tipo de panfletos los supuestos integrantes del Tren de Aragua buscan “que les demos un pago semanal por cada empleado que tengamos. Tenemos 20 empleados, supuestamente son $100.000 por empleado, $2 millones semanales; esa es la exigencia que nos están haciendo”.

Publicidad

El drama es doble porque sostienen que hay trabas en la Fiscalía para interponer la denuncia, lo que desanima a que otros comerciantes, también hostigados, se abstengan de acudir a las autoridades.

“Lo que es la Policía de la zona nos ha colaborado mucho, la situación difícil es cuando se va más allá, a la Fiscalía. Por lo menos, no hace mucho, me tocó presentar un derecho de petición para que me atendieran en la Fiscalía, a lo cual me contestaron que se iban de vacaciones, que me dejaban literalmente con la Secretaría de Seguridad para que me atendiera, entonces qué moral tiene uno así”, añadió uno de los afectados.

Ante esta situación se hizo presente el Gaula de la Policía. El mayor Mauricio Figueroa, subcomandante de esa entidad, afirmó que “dentro de las primeras indagaciones que hemos hecho, estos panfletos se tratarían de delincuencia común tratando de amedrentar a estos comerciantes honestos”.

Publicidad

Manifestó que se han dado “unas instrucciones para que a partir de hoy se cree un frente de seguridad donde podamos compartir esta información y tener en tiempo real ese acompañamiento”.

“El compromiso es que nosotros vamos a poner tras las rejas a estos delincuentes, entonces que denuncien, la Policía está ahí. Los estamos acompañando el modelo del Gaula y todas las especialidades, toda la institucionalidad está al servicio de estos ciudadanos”, concluyó.