Tres menores, incluida una niña de 3 años, resultaron heridos por bomba en la General Santander

El director de la Policía, general Óscar Atehortúa, dijo que ya fueron dados de alta. De los uniformados lesionados, dos están en estado crítico.

Un total de 68 personas resultaron heridas tras la explosión del carro bomba en la Escuela General Santander, dijo el alto oficial durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el fiscal Néstor Humberto Martínez.

Atehortúa manifestó que 59 de los lesionados se encuentran ya en sus hogares y permanecen 9 en revisión médica: “cuatro en el Hospital Central, dos en el Tunal, uno en el Hospital Militar, uno en el Olaya y uno en la Santa Fe”.

De estos nueve uniformados “tenemos dos en estado delicado, que han estado en cuidados intensivos, y tenemos tres más en cirugía”, explicó el general.

Sobre los tres menores de edad afectados especificó que son “hijos de nuestros policías, que también recorren nuestra escuela general Santander porque en este lugar tenemos viviendas fiscales”.

Acerca de los 20 fallecidos, manifestó que 19 personas, entre familiares y acudientes, ya han estado en la escuela general Santander para la recolección de ADN y su posterior cotejo con los cuerpos.

No todos fallecieron en el lugar del atentado. Los cadetes Cristian Camilo Maquilón Martínez, Steven Ronaldo Prada Riaño e Iván René Muñoz Parra alcanzaron a recibir ayuda, pero no sobrevivieron a la gravedad de las heridas.

“Era muy importante para nosotros no dar información con incertidumbre, por eso esperé puntualmente para poder entregar los datos de las personas a los centros asistenciales”, puntualizó.

