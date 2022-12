Tres muertos y 9 heridos deja atentado terrorista en centro comercial Andino de Bogotá

Un artefacto instalado en el baño de mujeres provocó el estallido. Aún se desconoce quién está detrás del ataque.

Enrique Peñalosa confirmó que Julie Huynh, ciudadana francesa, perdió la vida. Dos mujeres más, identificadas como Ana María Gutiérrez y Paola Jaimes, fallecieron cuando eran atendidas en la Clínica Country.



Me duele profundamente muerte de Ana María Gutiérrez, Lady Paola Jaimes Ovalle y Julie Huynh. Mi solidaridad con sus familias — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) June 18, 2017

Otras cuatro personas se encuentran en esa institución: Pilar Molano, en estado de gravedad; Ingrid Margarita Ramírez; Roberto Velásquez, y María Aura García.

No debemos asustarnos, eso es lo que quieren estos terroristas:... A través de un comunicado, Clínica Los Nogales reportó el ingreso de dos personas con traumas leves: Jenny Marcela Sepúlveda Gallego y Edila del Pilar Hormiga.

Al Hospital Militar llegó otra persona que no ha sido identificada.

El hecho ocurrió en el segundo piso del centro comercial ubicado en la carrera 11 # 82-71.

“Efectivamente fue un artefacto que colocaron atrás de una de las tasas (inodoros) del baño de mujeres (…) técnicos antiexplosivos están haciendo la verificación de qué artefacto fue el que causó la lesión a estas personas”, sostuvo el general Jorge Nieto, director de la Policía Nacional.

Artefacto puesto en un inodoro provocó la explosión en centro... “Todavía no podemos confirmar qué grupo pudiera ser el responsable de este atentado”, declaró el alcalde de Bogotá después de ponerse al frente de la situación.

A través de redes sociales, usuarios reportaron lo sucedido, aseguran que fue bastante duro el estallido:



Explosión en CC ANDINO

NOS ESTÁN HACIENDO EVACUAR. SONÓ MUY DURO! HAY MUCHA GENTE TRATABDO DE SALIR pic.twitter.com/C9TOiDye9B — Violeta Bergonzi (@violetabergonzi) June 17, 2017

Advertisement

“Caerán los responsables”

Hacia las 10:30 p.m., el presidente Santos estuvo en centro comercial Andino para dirigirse al país. Pidió a todos celebrar el Día del Padre sin miedo y "no dejarse asustar por estos terroristas".

Además, se comprometió a dar con los responsables y anunció un consejo de seguridad para este domingo.

No debemos asustarnos, eso es lo que quieren estos terroristas:... Santos afirmó que la “Policía va a estar con un grado más de alerta”, pero envío un parte de tranquilidad al decir que “no hay indicios de posibles atentados en ningún otro lugar de la ciudad”.

“Hacer trizas la paz”

Una vez se conoció este atentado terrorista, varios sectores especularon sobre posibles autores e incluso el ELN se puso bajo sospecha.

Esa guerrilla, a través de Twitter, pidió seriedad a “quienes hacen acusaciones infundadas y temerarias”. “Hay quienes pretenden así hacer trizas a los procesos de paz”.



Además, condenó el ataque y pidió investigar a fondo para identificar a los responsables.