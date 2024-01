Tres periodistas de CityTv denuncian que son acosadas por el mismo sujeto: “Dice que soy de él”

En las últimas horas se conoció un nuevo caso de acoso sexual a reporteras en Bogotá. Esta vez, dos periodistas de CityTv alzaron la voz para indicar que, al igual que a otra compañera, un sujeto les está enviando videos explícitos y mensajes soeces.



Al principio se creía que la única víctima de este acosador era Angie Téllez, una periodista que desde el 2023 ha sido asediada por el hombre. Según su relato, él le envía videos y le dice: “Me estoy masturbando pensando en ti”.

Luego, Téllez relató por medio de sus redes sociales que esa escalofriante frase se la compartió “a través de un video que me envió a mi número de trabajo. ¡Es un acosador! Esta es la segunda vez que me envía estos videos pornográficos”.

Ahora, se unen a la denuncia las periodistas de CityTv Estefanía Maldonado y Deisy Nivia.

Maldonado relató que el hombre se contactó con ella por medio de su número de trabajo (el cual ella y otros periodistas del noticiero comparten para que la ciudadanía reporte las problemáticas que se viven en Bogotá). Se presentó como Álvaro y le dijo "que quería hablar".

Publicidad

Ella lo ignoró, pero él empezó a enviarle videos obscenos. Luego de que lo bloqueó, el sujeto empezó a crear grupos de chat solo con ella y le escribía que “yo solo era de él, que quería hacerme un montón de cosas”.

Además, le hace saber a la periodista Maldonado que él ve el noticiero donde ella aparece y le escribe “que me veo muy bonita, que a él le gusta hacer eso (masturbarse) mientras él me está viendo, que quisiera que estuviera allá; bueno, un montón de obscenidades que sinceramente no me gustan”.

Por su parte, Nivia contó en el noticiero de CityTv que el sujeto, que se identificó como Álvaro, le enviaba videos “repitiendo constantemente mi nombre mientras se tocaba. Incluso, en algunas ocasiones se veía a él inhalando lo que, yo creo, sería algún tipo de droga”.

Publicidad

Las periodistas de CityTv han tenido que bloquear diez números de teléfono del mismo sujeto, pues el acosador busca la manera de seguir en contacto con ellas, recalcó el noticiero de televisión.

Nivia aseguró que en el 2023 ella y sus compañeras colocaron la denuncia contra el acosador, “pero hasta el momento no ha pasado nada”.



Téllez recalcó que hizo la denuncia pertinente, pero esta quedó archivada.

Una vez las periodistas de CityTv reportaron en redes sociales el acoso del que eran víctimas, la Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que “ya se apersonó del caso”. Las víctimas esperan que las autoridades puedan capturarlo.