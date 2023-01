Tribunal Superior de Bogotá acepta pruebas clave en contra de los hermanos Uribe Noguera

Un juez había desechado dicho material ya que consideraba que afectaría el derecho a la defensa de los acusados pues no había sido mostrado a sus abogados.

El Tribunal Superior de Bogotá aceptó dentro del caso de Catalina y Francisco Uribe Noguera las pruebas que fueron borradas de sus celulares y que luego fueron recuperadas en Estados Unidos.

El ente judicial indicó que mientras Rafael Uribe Noguera estaba internado en el hospital, tras violar y asesinar a Yuliana Samboní, sus hermanos borraron información clave de sus teléfonos: registro de llamadas y mensajes de WhatsApp.

“Los señores Francisco José y Catalina Uribe Noguera manipularon la información contenida en los aparatos electrónicos que fueron entregados por ellos a la Fiscalía el 14 de diciembre de 2016", quedó consignado en uno de los autos del proceso.

Los tres dispositivos fueron enviados a agencias especializadas estadounidenses para que recuperaran la información. Cuando los teléfonos fueron devueltos a la cadena de custodia de la Fiscalía, un juez de primera instancia consideró que la evidencia no era válida ya que los abogados defensores no habían tenido acceso a ella.

Sin embargo, el tribunal determinó que los abogados de los hermanos Uribe Noguera sí conocían las pruebas y, por lo tanto, debían ser tenidas en cuenta dentro del proceso.