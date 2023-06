Mexicanas pelean con taxista en Bogotá por una carrera: en su país dicen sentir "vergüenza"

Es viral en redes sociales el video de una pelea que tuvieron dos turistas mexicanas con un taxista en Bogotá. Ellas alegaban que el conductor les estaba cobrando de más por una carrera. El hombre grabó la discusión en vista de que lo acusaban de robo.

En el video se observa a una de las ciudadanas mexicanas hablar por celular con otra persona: “Nos está grabando, tenemos mucho miedo”.

Según ella, el taxista le había dado un precio, pero cuando le pagó con un billete de $10.000, él no le dio vueltas.

“El taxista me dijo una cosa y ya cuando le di el billete no me quiere dar el cambio. Por favor, puede venir aquí, estoy en un hotel, enfrente de El Dorado”, comentó la mujer que hablaba por celular, al parecer, con la Policía.

Por su parte, el conductor se quedó estacionado, mientras esperaba que llegara la Policía Metropolitana de Bogotá para resolver la situación.

“Por dos mil pesitos están peleando”, dijo el conductor, a lo que una de las turistas replicó: “No son los dos mil pesos, es el robo”.

El taxista les indica que en la tarjeta están todos sus datos para poner la queja que tengan y explica que está cobrando por las unidades que marcó el taxímetro.

“Marca 72 unidades, más el recargo del domingo marca 10 mil, yo no le estoy robando ni 100 pesos”, aseguró.

La otra joven comienza a grabarlo, a lo que el conductor respondió: “Acá vamos a hacernos virales todos”.

La mujer insiste en que le dé el dinero que supuestamente sobra y él le dice: “No voy a discutir más contigo, que llegue la Policía y ya”, manifestando que las autoridades le darán la razón.

Al parecer, él les había dado un precio por la carrera, pero porque no conocía exactamente el lugar al que iban y el taxímetro marcó más unidades. Ante los reclamos, revela además que apenas lleva dos días trabajando.

En medio de la discusión, el conductor enojado les arrebata la tarjeta y una de ellas le reclama: “Me cortaste mi mano (…) Tengo miedo, ¿qué nos vas a hacer?”.

El taxista luego le dice: “No, les voy a hacer una cantidad de cosas aquí al frente de un hotel”.

Al final, el video se corta cuando aparentemente llegan los agentes.

En México, las reacciones han sido de indignación y rechazo hacia la actitud de las turistas.

“Son de un México diferente al mío”, “esas mexicanas no nos representan, perdón, pero también hay mexicanos que no tienen dinero para el taxi”, “no nos representan esas mexicanas”, "qué vergüenza", comentaron algunos internautas.